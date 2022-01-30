Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«Конечно, досадно. Это была игра равных соперников. Мы все переживали за Медведева. Но что поделать. Финал — это здорово, но Надаль чуть сильнее был. Так бывает в спорте. Такое поражение никак не ударит. В упорной борьбе проиграл грандиозному сопернику в финале турнира «Большого шлема». После этого он только лучше будет играть теннис. Против него же был Надаль, а не Федя Степанов. Выдающийся мастер, вернувшийся после травмы коронавируса. Вот он и победил. Это ожидалось», — сказал Губерниев «СЭ».

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.