Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:23

«Теперь Медведев будет играть еще лучше». Губерниев — о поражении россиянина в финале Australian Open

Губерниев отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
Микеле Антонов
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«Конечно, досадно. Это была игра равных соперников. Мы все переживали за Медведева. Но что поделать. Финал — это здорово, но Надаль чуть сильнее был. Так бывает в спорте. Такое поражение никак не ударит. В упорной борьбе проиграл грандиозному сопернику в финале турнира «Большого шлема». После этого он только лучше будет играть теннис. Против него же был Надаль, а не Федя Степанов. Выдающийся мастер, вернувшийся после травмы коронавируса. Вот он и победил. Это ожидалось», — сказал Губерниев «СЭ».

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев
Дмитрий Губерниев
Рафаэль Надаль
8
2
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Материалы сюжета: Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open 2022, новости, анонс и обзор главного матча турнира
«Не сомневаюсь, ты еще возьмешь этот титул». Медведев и Надаль выдали новый эпичный финал
«Пойду ракетку ломать». Глушаков отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
Дзюба — о поражение Медведева: «Он еще даст всем»
Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула
«Медведеву никогда не достичь такого уровня, как бы он не трепыхался». Реакция болельщиков на поражение россиянина в финале Australian Open
«Даниил будет долго приходить в себя». Юрий Семин — о поражении Медведева в финале Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чакветадзе: «Медведев покричал и выиграл с Циципасом. Против Надаля такие штучки не работают»

Даниил Медведев в финале Australian Open провел самый длинный матч в карьере
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости