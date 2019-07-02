Изнер, Кукушкин и Пуй вышли во второй круг Уимблдона, Бублик - нет

Девятая ракетка мужского турнира Уимблдона Джон Изнер вышел во второй круг турнира в Лондоне. Американец в трех сетах победил Каспера Рууда из Норвегии.

Также во второй круг прошли 27-й "сеяный" Люка Пуй из Франции, казахстанец Михаил Кукушкин и Грегуар Баррер.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Пуй (Франция, 27) - Ришар Гаске (Франция) - 6:1, 6:4, 7:6(7:4)

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Пабло Андухар (Испания) - 6:3, 6:2, 6:4

Джон Изнер (США, 9) - Каспер Рууд (Норвегия) - 6:3, 6:4, 7:6(11:9)

Грегуар Баррер (Франция, Q) - Александр Бублик (Казахстан) - 3:6, 6:4, 6:3, 6:3