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6 января, 23:40

Синнер: «Иметь в своем окружении людей, которых мы любим, гораздо важнее, чем выигрывать трофеи»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил свои шансы защитить титул на Australian Open в этом году.

«Возвращение на турнир в качестве действующего чемпиона — это особое чувство, которое невозможно сравнить ни с чем. Я с нетерпением жду начала турнира и хочу посмотреть, как справлюсь с этой задачей, — приводит слова Синнера Ubitennis.

При этом спортсмен отметил, что есть вещи гораздо важнее завоевания трофеев.

«Я стараюсь окружать себя людьми, которым действительно доверяю. Моя тетя была таким человеком. Иметь в своем окружении людей, которых мы любим, гораздо важнее, чем выигрывать трофеи», — добавил он.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Всего на счету 23-летнего итальянца две победы в турнирах «Большого шлема».

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Источник: Ubitennis
Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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