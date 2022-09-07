Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

7 сентября, 14:55

Берреттини о поражении от Рууда: «В самый важный момент я провел худший матч на турнире»

Берреттини прокомментировал поражение от Рууда в четвертьфинале US Open
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение от Каспера Рууда в четвертьфинале US Open.

«Думаю, он хорошо начал, и я ему в этом помог. Он провел хороший матч, а я — плохой. Мне нечего сказать, кроме того, что в самый важный момент я провел худший матч на турнире. Я боролся, но этого было недостаточно. Я не чувствовал своей игры, не был готов психологически. А он чувствовал себя отлично», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Берреттини проиграл Рууду со счетом 1:6, 4:6, 6:7 (4:7). В полуфинале Открытого чемпионата США норвежец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Теннис
US Open
Каспер Рууд
Маттео Берреттини
0
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Рублев не справился с подачей Тиафо и остался без полуфинала US Open
US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие
Рублев в трех сетах проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open
Соболенко повторила лучший личный результат на турнирах «Большого шлема»
Соболенко обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open
Жабер о матче с Гарсия в полуфинале US Open: «Она играет очень агрессивно и жестко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников о выходе Хачанова в полуфинал US Open: «Судя по результатам, Карен творит чудеса»

Жабер о матче с Гарсия в полуфинале US Open: «Она играет очень агрессивно и жестко»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости