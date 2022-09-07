Берреттини о поражении от Рууда: «В самый важный момент я провел худший матч на турнире»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение от Каспера Рууда в четвертьфинале US Open.

«Думаю, он хорошо начал, и я ему в этом помог. Он провел хороший матч, а я — плохой. Мне нечего сказать, кроме того, что в самый важный момент я провел худший матч на турнире. Я боролся, но этого было недостаточно. Я не чувствовал своей игры, не был готов психологически. А он чувствовал себя отлично», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Берреттини проиграл Рууду со счетом 1:6, 4:6, 6:7 (4:7). В полуфинале Открытого чемпионата США норвежец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.