Фоньини считает, что Зверев заслужил выиграть «Большой шлем»

Чемпион одного турнира «Большого шлема» в парном разряде Фабио Фоньини считает заслуженной победу немца Александра Зверева на «Ролан Гаррос».

7 июня 29-летний спортсмен победил в финале итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Немного жаль Флавио, потому что он оставил на корте все силы и проиграл в пяти сетах. Но, надеюсь, у него еще будет шанс сыграть в финале «Шлема». Саша заслужил этот титул. После поражения в одном финале от Янника Синнера... А другой был против кого? Не помню. Против Доминика Тима! У него было столько возможностей! По-моему, он даже подавал на матч. Я рад за него, потому что сам играл с ним и обыграл всего один раз. Так что он и его команда молодцы», — сказал Фоньини в видео на YouTube-канале «Ролан Гаррос».

Зверев впервые в карьере завоевал титул «Большого шлема». Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и Открытого чемпионата Франции-2024.

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