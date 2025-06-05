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5 июня 2025, 16:50

Синнер — о предстоящем матче с Джоковичем: «Игра будет тактическая и очень сложная»

Алина Савинова

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ожидает тактически сложную игру против серба Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос».

На стадии 1/4 финала Синнер победил представителя Казахстана Александра Бублика, а Джокович обыграл немца Александра Зверева.

«Новак показал, что вернулся на топ-уровень. Сейчас он играет очень-очень здорово, так что игра будет тактическая и очень сложная. Он невероятно опытный — 24 «Шлема» говорят сами за себя. Я просто рад быть в полуфинале и хочу посмотреть, на что способен. В прошлом году я неплохо провел полуфинал, поэтому горжусь тем, что могу снова дойти до этой стадии. Буду думать о себе, а там посмотрим, как все сложится», — цитирует Синнера Ubitennis.

Новак Джокович и&nbsp;Александр Зверев.Джокович поразил Зверева 36 укороченными и обновил рекорд «Ролан Гаррос». Представитель Германии ругался по-русски

Матч между теннисистами пройдет в пятницу, 6 июня. Счет в личных встречах на данный момент 4-4.

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Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
Янник Синнер
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