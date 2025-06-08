Синнер — о поражении в финале «Ролан Гаррос»: «Сегодня я буду плохо спать»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале «Ронан Гаррос».

Матч длился пять сетов и завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу второго номера мирового рейтинга.

«Прежде всего, поздравляю Карлоса. Удивительное выступление, удивительная битва. Удивительно все. Ты и твоя команда проделали потрясающую работу. Я очень рад за тебя. Ты этого заслуживаешь. Поздравляю. На самом деле мне было легче играть, чем говорить. Большое спасибо моей команде, сегодня мы старались изо всех сил. Мы отдали все, что у нас было. Этот турнир остается потрясающим, несмотря на то, что было трудно играть на нем. Я буду плохо спать сегодня, но все в порядке», — сказал итальянец на церемонии награждения.

23-летний Синнер впервые проиграл финал «Большого шлема», он доходил до этой стадии четыре раза. В сезоне-2024 итальянец победил россиянина Даниила Медведева в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии и американца Тейлора Фритца в финале US Open, а в этом году — немца Александра Зверева на Australian Open.