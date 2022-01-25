Итальянец Берреттини вышел в полуфинал Australian Open
Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал полуфиналистом Australian Open. В матче 1/4 финала он сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2.
За 3 часа 52 минуты матча Маттео сделал 12 эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Гаэль 15 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, семь раз допустив двойную ошибку.
За выход в финал турнира в Австралии Берреттини поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия, 7) — Гаэль Монфис (Франция, 17) — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2
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