Итальянец Берреттини вышел в полуфинал Australian Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал полуфиналистом Australian Open. В матче 1/4 финала он сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2.

За 3 часа 52 минуты матча Маттео сделал 12 эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Гаэль 15 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, семь раз допустив двойную ошибку.

За выход в финал турнира в Австралии Берреттини поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Гаэль Монфис (Франция, 17) — 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2