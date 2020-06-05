Историческая победа Мыскиной. Она выиграла первый в истории российского женского тенниса турнир «Большого шлема»

16 лет назад Анастасия Мыскина стала первой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В первом чисто российском финале в истории она победила на «Ролан Гаррос» свою подругу детства Елену Дементьеву со счетом 6:1, 6:2.

Мыскина, за четыре своих предыдущих «Ролан Гаррос» выигравшая один матч, стала первой в Открытой эре чемпионкой турнира, отыгравшей по пути к титулу матчбол. Она выиграла самый короткий за 16 лет парижский финал и первой из россиянок взяла «Шлем».

Анастасия — первая! Исторический российский финал в Париже