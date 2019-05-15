Источник: Шарапова снялась с "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с "Ролан Гаррос", сообщает Твиттер WTA Entry List UPDATES.
Также указано, что в число участников турнира попала Мэнди Минелла из Люксембурга. Официально информация пока не подтверждена.
Ранее из-за травмы плеча россиянка снялась с турниров в Риме, Мадриде и Штутгарте. "Ролан Гаррос"-2019 пройдет с 26 мая по 9 июня.
#RolandGarros Update– WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 15 мая 2019 г.
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