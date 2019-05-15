21:13 15 мая | Теннис — "Большой шлем"

Источник: Шарапова снялась с "Ролан Гаррос"

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Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с "Ролан Гаррос", сообщает Твиттер WTA Entry List UPDATES.

Также указано, что в число участников турнира попала Мэнди Минелла из Люксембурга.  Официально информация пока не подтверждена. 

Ранее из-за травмы плеча россиянка снялась с турниров в Риме, Мадриде и Штутгарте. "Ролан Гаррос"-2019 пройдет с 26 мая по 9 июня.

 

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