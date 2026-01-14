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Источник: Джокович досрочно завершил тренировку в Австралии из-за боли в шее

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович досрочно завершил вечернюю тренировку в Мельбурне перед Australian Open, сообщает Punto de Break.

Как отмечает источник, 38-летний спортсмен провел на корте всего 12 минут, после чего ему потребовалась помощь физиотерапевта из-за боли в шее.

Ранее Джокович провел тренировочный сет с Даниилом Медведевым, который завершился со счетом 7:5 в пользу россиянина.

В начале января серб снялся с турнира в Аделаиде, пояснив, что не чувствует себя полностью готовым физически.

Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января. Джокович является десятикратным победителем турнира.

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Теннис
Новак Джокович
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