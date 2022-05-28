Надаль: «Я не люблю играть на грунте ночью»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не любит играть вечером на грунте.

Вчера, 27 мая, испанец одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 6:2, 6:4) и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

«Я не люблю играть на грунте ночью, — приводит слова Надаля Asaptext. — Я очень ясно говорил об этом на днях. Мне не нравятся ночные сессии на грунте, потому что влажность выше, мяч летит медленнее, а условия могут быть очень тяжелыми, особенно когда прохладно. Думаю, это большая разница для тех, кто играл на грунте днем».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» теннисист встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.