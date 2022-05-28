Надаль: «Я не люблю играть на грунте ночью»
Надаль заявил, что не любит играть на грунте ночью
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не любит играть вечером на грунте.
Вчера, 27 мая, испанец одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 6:2, 6:4) и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».
«Я не люблю играть на грунте ночью, — приводит слова Надаля Asaptext. — Я очень ясно говорил об этом на днях. Мне не нравятся ночные сессии на грунте, потому что влажность выше, мяч летит медленнее, а условия могут быть очень тяжелыми, особенно когда прохладно. Думаю, это большая разница для тех, кто играл на грунте днем».
В четвертом круге «Ролан Гаррос» теннисист встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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