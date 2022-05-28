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Надаль: «Я не люблю играть на грунте ночью»

Надаль заявил, что не любит играть на грунте ночью
Карен Саркисян
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не любит играть вечером на грунте.

Вчера, 27 мая, испанец одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 6:2, 6:4) и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

«Я не люблю играть на грунте ночью, — приводит слова Надаля Asaptext. — Я очень ясно говорил об этом на днях. Мне не нравятся ночные сессии на грунте, потому что влажность выше, мяч летит медленнее, а условия могут быть очень тяжелыми, особенно когда прохладно. Думаю, это большая разница для тех, кто играл на грунте днем».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» теннисист встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Источник: https://asaptext.com/asap_media/media/1007/1035/browse_file.php?browse_file_name=transcripts/120874.html
Теннис
Roland Garros
Рафаэль Надаль
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