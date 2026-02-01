Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 февраля, 15:00

Алькарас стал самым молодым обладателем «Карьерного шлема» в истории

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

В финале турнира в Мельбурне первая ракетка мира победил серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Алькарас завоевал титулы на всех четырех турнирах «Большого шлема» и в возрасте 22 лет и 272 дня стал самым молодым обладателем «Карьерного шлема» в мужском разряде в истории. Он превзошел рекорд Дона Баджа, который тот установил в 1938 году, когда ему было 22 года и 363 дня. В Открытой эре (с 1968 года) раньше всех «Карьерный шлем» собрал Рафаэль Надаль — в 24 года.

Теперь на счету Алькараса семь побед на турнирах «Большого шлема». Ранее он по два раза выигрывал «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

Карлос Алькарас и&nbsp;Новак Джокович после финала Australian Open-2026..Алькарас побил вековой рекорд, но огорчил легенду. Триумф Карлоса в финале Australian Open

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Australian Open
Карлос Алькарас
Читайте также
Дорофеев принес «Вегасу» победу в овертайме пятого матча с «Анахаймом»
Фигуристка Муравьева планирует сменить спортивное гражданство
Индия экстренно возвращает золото в родные хранилища. Что это означает
«Спартак» нашел новые клубы Ливаю, «ПСЖ» едет за Кисляком, а ЦСКА охотится за Шварцем. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 мая
Госдума приняла закон о привлечении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом
Премьер-министр Венгрии Мадьяр отказался переезжать в государственную резиденцию
Популярное видео
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Медведев — о победе над Тиранте: «Он подавал 230 км/ч. Безумие, что я сумел выиграть»
Медведев повторил достижение Джоковича и Зверева на «Мастерсах»
Медведев выдал один из лучших матчей сезона в Риме. Тиранте впервые проиграл игроку топ-10
Медведев победил Тиранте в четвертом круге турнира в Риме
Рублев о победе над Басилашвили: «Я просто ждал момента, когда он даст возможность. Это было непросто»
Рублев победил Басилашвили и сыграет с Синнером в четвертьфинале «мастерса» в Риме
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Алькарас: «Надеюсь, что смогу дойти до возраста Джоковича, бросая вызов новому поколению»
Рыбакина — о победе на Australian Open: «Мечты не тают под давлением»
Рыбакина поднялась на третью строчку, Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA
ATP обратилась к Джоковичу после поражения в финале Australian Open-2026
Стало известно, сколько заработал Алькарас за победу на Australian Open
Бублик поздравил Рыбакину с победой на Australian Open-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас победил Джоковича и впервые в карьере выиграл Australian Open

Кафельников — о «Карьерном шлеме» Алькараса: «Карлос прошел теннис? Он в самом начале — юнец»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости