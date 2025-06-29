Алькарас — о настрое перед Уимблдоном: «Я никому ничего не должен доказывать»

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, в каком настрое подходит к старту Уимблдона.

«Прежде всего я понимаю, что никому ничего не должен доказывать. Думаю, это главный шаг. Это моя жизнь, и я живу ее так, как считаю правильным, или как мне бы хотелось. Для меня это ключ ко всему. Не думать о том, что скажут люди, не думать об их ожиданиях, а сосредоточиться на том, что мне самому важно и нужно. Для меня одинаково важно чувствовать себя комфортно и вне корта, и на нем», — цитирует спортсмена Eurosport Spain.

Вторая ракетка мира отметил, что благодаря хорошим людям, которые его окружают, ему удается оставаться спокойным и показывать свой лучший теннис.

В первом круге Уимблдона 22-летний Алькарас сыграет против итальянца Фабио Фоньини. Матч между спортсменами состоится в понедельник, 30 июня.