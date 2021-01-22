Испанская теннисистка объяснила свои слова о критике карантина перед Australian Open
10:52
Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала тот факт, что она критиковала введение жесткого карантина перед Открытым чемпионатом Австралии, а в итоге сдала положительный тест на коронавирус.
«Прошу, чтобы меня поняли правильно. Здоровье всегда будет для меня главным приоритетом. Я благодарна за то, что смогла прилететь в Австралию. Безопасность играет сейчас ключевую роль.
Меня смутил не карантин, а то, что правила были внезапно изменены. Однако я понимаю, что это было сделано для нашего же блага. Берегите себя», — написала Бадоса в Twitter.
Турнир пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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