Испанская теннисистка объяснила свои слова о критике карантина перед Australian Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала тот факт, что она критиковала введение жесткого карантина перед Открытым чемпионатом Австралии, а в итоге сдала положительный тест на коронавирус.

«Прошу, чтобы меня поняли правильно. Здоровье всегда будет для меня главным приоритетом. Я благодарна за то, что смогла прилететь в Австралию. Безопасность играет сейчас ключевую роль.

Меня смутил не карантин, а то, что правила были внезапно изменены. Однако я понимаю, что это было сделано для нашего же блага. Берегите себя», — написала Бадоса в Twitter.

Турнир пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.