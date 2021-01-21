Испанская теннисистка Бадос заразилась коронавирусом перед Australian Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса написала в Twitter, что заразилась коронавирусом.

«Сегодня я получила положительный результат теста на COVID-19. Я плохо себя чувствую, и у меня есть некоторые симптомы, но я постараюсь выздороветь как можно быстрее. Меня отвезли в оздоровительный отель для изоляции и наблюдения», — написала 23-летняя теннисистка.

Бадоса находилась на обязательном карантине перед Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.