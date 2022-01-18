Испанец Андухар вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Испанец Пабло Андухар обыграл теннисиста из Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:1, 7:5, 6:1) в первом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне. В следующем круге Андухар сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия, LL) — Алекс Молчан (Словакия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Пабло Андухар (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 7:5, 6:1