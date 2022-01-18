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Сегодня, 10:45

Испанец Андухар вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко

Испанец Пабло Андухар обыграл теннисиста из Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:1, 7:5, 6:1) в первом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.

В следующем круге Андухар сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия, LL) — Алекс Молчан (Словакия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Андухар (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 7:5, 6:1

Теннис
Роман Сафиуллин
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