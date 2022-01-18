Испанец Андухар вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне
Испанец Пабло Андухар обыграл теннисиста из Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:1, 7:5, 6:1) в первом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.
В следующем круге Андухар сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия, LL) — Алекс Молчан (Словакия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Андухар (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 7:5, 6:1
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