Иржи Легечка в четвертом круге Уимблдона сыграет с Медведевым
Чешский теннисист Иржи Легечка обыграл Томми Пола в третьем круге Уимблдона (6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2). Матч длился 6 часов 20 минут.
В четвертом круге турнира Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США, 16) — 6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2
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