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Сегодня, 03:26

Шиманович проиграла Джойнт в квалификации US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Ирина Шиманович проиграла австралийке Майе Джойнт в полуфинале Квалификации US Open — 5:7, 6:3, 0:6.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. 27-летняя белоруска 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее 18-летней соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

В матче за выход в основную сетку турнира Джойнт сыграет против американки Хейли Баптист.

Теннис
US Open
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