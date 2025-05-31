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Самсонова и Меличар завершили выступление на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Алина Савинова

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар не смогли выйти в третий круг парного «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда дуэт уступил румынке Ирине-Камелии Бегу и Янине Викмайер из Бельгии — 3:6, 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

Днем ранее Самсонова обыграла украинку Даяну Ястремскую и вышла в четвертый круг одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции. Ее следующей соперницей станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Бегу и Викмайер в следующем раунде парного разряда сыграют против победительниц противостояния Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3) — Камилла Рахимова/Анна Шишкова (Россия/Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Ирина-Камелия Бегу/Янина Викмайер (Румыния/Бельгия) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия, 15) — 6:3, 5:7, 7:5

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Теннис
Ролан Гаррос
Людмила Самсонова
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