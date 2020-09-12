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«I'll be back». Медведев — после поражения в полуфинале US Open

07:44
12 сентября. Даниил Медведев. Фото usopen.org
12 сентября. Даниил Медведев. Фото usopen.org
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Российский теннисист Даниил Медведев разочарован поражением от австрийца Доминика Тима в полуфинале US Open. В Twitter россиянин поблагодарил организаторов турнира и отметил, что соперник заслужил победу.

«Разочарован. Дважды выходил на тай-брейк. Тим заслужил победу. Спасибо US Open за последние 3 недели. Увидимся в следующем году. Надеюсь, с ревущей толпой, которая меня любит. Я люблю Нью-Йорк», — написал Медведев.

Позже он разместил запись официальной страницы турнира с подписью «I'll be back» (Я еще вернусь).

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