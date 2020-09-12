Российский теннисист Даниил Медведев разочарован поражением от австрийца Доминика Тима в полуфинале US Open. В Twitter россиянин поблагодарил организаторов турнира и отметил, что соперник заслужил победу.

«Разочарован. Дважды выходил на тай-брейк. Тим заслужил победу. Спасибо US Open за последние 3 недели. Увидимся в следующем году. Надеюсь, с ревущей толпой, которая меня любит. Я люблю Нью-Йорк», — написал Медведев.

Позже он разместил запись официальной страницы турнира с подписью «I'll be back» (Я еще вернусь).