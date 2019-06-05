Игорь Куницын: "Шансы у Карена в матче с Тимом есть"

Капитан мужской сборной России Игорь Куницын считает, что у Карена Хачанова есть шансы в 1/4 финала Roland Garros против Доминика Тима​. Российский теннисист добился лучшего результата на турнире с 2010 года.

– Безусловно, шансы у Карена есть – он не раз играл с Тимом и обыгрывал его, – поделился с "Известиями" капитан мужской сборной России по теннису Игорь Куницын. – В том числе в начале этого года на показательных соревнованиях, где два раза победил австрийца. Полагаю, если Хачанов будет хорошо подавать, то у него появится хорошая возможность выйти в полуфинал.

На самом деле выход Хачанова в четвертьфинал прогнозировался. Он уже третий год подряд был в четвертом круге Roland Garros. Год назад тоже был большой шанс пройти Зверева и пробиться в четвертьфинал. Также в прошлом году он неплохо выступил на US Open, где имел большое преимущество над Надалем. Поэтому Карен давно созрел для громких свершений в турнирах "Большого шлема", и радует, что он начал оправдывать ожидания.