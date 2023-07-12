Свентек — о поражении от Свитолиной: «Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение от Элины Свитолиной (5:7, 7:6(5), 2:6) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Мой форхенд работал не так, как в предыдущих матчах. Сегодня я не чувствовала, что могу показать свою лучшую игру. Но я отдала все силы. Очевидно, форхенд не был в порядке. Буду над этим работать. Но, честно говоря, мне трудно назвать что-то конкретное, что не получилось. Просто Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче», — сказала Свентек на пресс-конференции.

28-летняя Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в полуфинал Уимблдона и вернется в топ-30 мирового рейтинга. За первый в карьере финал турнира «Большого шлема» она поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой.