Свентек: «Рахимова провоцировала меня на совершение ошибок»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над россиянкой Камиллой Рахимовой на старте US Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

«Я довольна. Первые раунды никогда не бывают простыми. Очевидно, что я хочу кое-что улучшить и немного приспособиться, чтобы совершать меньше ошибок. Рада, что вышла во второй круг. Чувствую, что допустила много ошибок, потому что моя соперница провоцировала меня на это. Я была сосредоточена на себе», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата США Свентек сыграет против представительницы Японии Ены Шибахары (217-я ракетка мира).

В прошлом году победительницей US Open в одиночном разряде стала Коко Гауфф.