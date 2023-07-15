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Сегодня, 20:47

Свентек — о победе Вондроушовой на Уимблдоне: «Покажи нам потом татуировку своего тренера!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек поздравила чешку Маркету Вондроушовой с победой на Уимблдоне-2023.

Вондроушова в финале обыграла Онс Жабер 6:4, 6:4 и взяла первый «Большой шлем» в карьере.

«Изумительный турнир, Маркета! Поздравля. Твоя стойкость и способность возвращаться после травм очень вдохновляют. Просто покажи нам потом татуировку своего тренера!» — написала Свентек в Twitter-аккаунте.

Ранее Вондроушова сказала, что ее тренер пообещал набить татуировку, если она выиграет турнир «Большой шлем».

Вондроушова с понедельника станет десятой ракеткой мира. Маркета — первая «несеянная» теннисистка в Открытой эре и самая низкорейтинговая теннисистка (42-я ракетка мира), выигравшая Уимблдон.

Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
Маркета Вондроушова
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