Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

5 сентября, 23:27

Свентек обыграла Нимайер и вышла в четвертьфинал US Open

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла немецкую теннисистку Юлию Нимайер в четвертом круге US Open в Нью-Йорке со счетом 2:6, 6:4, 6:0.

Игра длилась 2 часа и 24 минуты. Свентек сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Нимайер — 5 эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке 21-летняя польская теннисистка встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Нимайер (Германия) — 2:6, 6:4, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2022/11/7/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
3
2
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open
Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал US Open
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие
Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open
Надаль о вылете из US Open: «Спасибо Нью-Йорку за все. Увидимся в следующем году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегула о победе над Квитовой: «После двух проигранных геймов я сказала себе не расстраиваться»

Надаль в четырех сетах уступил Тиафо и покинул US Open
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости