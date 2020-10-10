Ига Свентек: «Надеюсь, моя кошка смотрела матч»

Польская теннисистка Ига Свентек произнесла победную речь после выигрыша Roland Garros. В финале 19-летняя спортсменка одолела Софию Кенин и завоевала первый в карьере трофей «Большого шлема».

— Я не очень хорошо произношу речи, — сказала Свентек. — Свой последний турнир я выиграла три года назад, я даже не знаю, кого нужно благодарить.

Спасибо всем, кто сделал этот турнир возможным, потому что сейчас это действительно непросто. Федерацию и, не знаю, организаторов, директора турнира.

Для меня это безумие. Я годами видела, как другие поднимают трофей над головой, безумно, что я оказалась в этом же месте.

Хочу поблагодарить тех, кто смотрел мой матч в Польше, и тех, кто приехал сюда. Спасибо моей команде, они проделали прекрасную работу и сделали это возможным.

Я надеюсь, что матч смотрела моя кошка, но здесь ее нет. Надеюсь, она посмотрела игру дома.