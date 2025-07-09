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9 июля 2025, 17:32

Свентек — о победе над Самсоновой: «У меня уже пошли мурашки»

Сергей Ярошенко

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над россиянкой Людимлой Самсоновой в четвертьфинале Уимблдона (6:2, 7:5).

«Честно говоря, ощущения отличные. У меня уже пошли мурашки от этой победы, так что я очень счастлива и очень горжусь собой. Я продолжаю двигаться дальше», — сказала теннисистка в интервью на корте.

В полуфинале турнира 24-летняя Свентек встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

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Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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