Свентек о победе над Гауфф: «Матч был напряженным»

Полька Ига Свентек прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира победила в полуфинале американку Коко Гауфф (6:2, 6:4).

«Конечно, матч был напряженным. Второй сет был непростым, мы делали брейки. Но я довольна, что держалась своей тактики, не слишком много думала и атаковала», — сказала Свентек после игры.

В финале «Ролан Гаррос» Свентек встретится с победительницей противостояния Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).