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2 июля, 16:55

Свентек за час обыграла Плишкову во втором круге Уимблдона

Алина Савинова

Третья ракетка мира полька Ига Свентек победила чешку Каролину Плишкову во втором круге Уимблдона — 6:1, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Свентек ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Плишковой 2 эйса, 5 «двойных» и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге представительница Польши сыграет с победительницей матча между филиппинкой Александрой Эалой и австралийкой Майей Джойнт.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 6:3

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Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
Каролина Плишкова
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