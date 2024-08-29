Свентек разгромила японку Шибахару во втором круге US Open-2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек добилась разгромной победы над японкой Еной Шибахарой в матче второго круга Открытого чемпионата США — 6:0, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. Свентек четыре раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных. У Шибахары ни одного эйса, четыре двойные и ни одного заработанного брейка.

В третьем круге US Open-2024 Свентек встретится с победительницей матча Элизабетта Кочаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Ена Шибахара (Япония, Q) — 6:0, 6:1