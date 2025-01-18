Свентек обыграла Радукану на Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек переиграла британку Эмму Радукану в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:0.

Матч продолжался 1 час 11 минут. 23-летняя полька совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет и 4 двойные ошибки.

Следующая соперница Свентек определится в матче Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:0