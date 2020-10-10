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Ига Свентек: «Два года назад я выиграла юниорский «Шлем», все произошло быстро»

18:08
Ига Свентек. Фото Roland Garros
Ига Свентек. Фото Roland Garros

  • Польская теннисистка Ига Свентек эмоционально прокомментировала победу на Roland Garros. В финальном матче 53-я ракетка мира одолела Софию Кенин (6:4, 6:1) и завоевала первый титул «Большого шлема». Ранее она лишь один раз участвовала в финале турнира WTA, в котором проиграла.

    — Честно говоря, очень тяжело говорить. Я не знаю, что сказать, — сказала Свентек. — Я рада, что здесь присутствует моя семья. Не знаю, это безумие. Всего два года назад я выиграла юниорский турнир «Большого шлема», а сейчас я здесь, все произошло быстро.

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