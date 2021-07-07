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Хуркач впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

20:38
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Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл швейцарца Роджера Федерера (6:3, 7:6 (7:4), 6:0) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он впервые вышел полуфинал турнира «Большого шлема».

В полуфинале поляк сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

24-летний поляк занимает 18-е место в рейтинге АТР. В его активе победы на трех турнирах.

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Евгений Петров все материалы автора

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