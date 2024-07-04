Филс после отказа Хуркача вышел в третий круг Уимблдона

Французский теннисист Артур Филс вышел в третий круг Уимблдона-2024. Во втором раунде он играл против поляка Хуберта Хуркача, который отказался продолжать встречу при счете 7:6 (7:2), 6:4, 2:6, 6:6 (9:8) в пользу француза.

На тай-брейке четвертого сета Хуркачу понадобилась помощь медиков. У теннисиста возникли проблемы с коленом, и он не мог самостоятельно дойти до скамейки. Поляк вернулся в игру, но снялся сразу после матчбола соперника. Всего спортсмены провели на корте 3 часа 29 минут.

В следующем круге Филс сыграет против победителя встречи Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Артур Филс (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:6 (7:2), 6:4, 2:6, 6:6 (9:8) отказ 2-го игрока