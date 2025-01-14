Хуркач обыграл Грикспура в первом круге Australian Open
Польский теннисист Хуберт Хуркач победил нидерландца Таллона Грикспура в первом круге Australian Open-2025 — 7:5, 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 26 минут.
В следующем круге поляк встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 18) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 7:5, 6:4, 6:4
Хольгер Руне (Дания) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4
Тэйлор Фритц (США) — Джексон Бруксби (США) — 6:2, 6:0, 6:3
Кристиан Гарин (Чили, Q) - Борна Чорич (Хорватия) - 7:5, 6:1, 6:2
Лернер Тин (США, Q) - Камило Уго Карабельи (Аргентина) - 4:6, 7:6 (7:3), 6:3, 5:7, 6:4
Миомир Кецманович (Сербия) - Душан Лайович (Сербия) - 7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3
Габриэль Диалло (Канада) - Лука Нарди (Италия) - 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2
Маттео Берреттини (Италия) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3