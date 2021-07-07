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Хуберт Хуркач о победе над Федерером: «Это просто невероятно»

20:27
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Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился впечатлениями после победы над швейцарцем Роджером Федерером 6:3, 7:6 (7:4), 6:0) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде.

«Не знаю, что сказать, — сказал Хуркач в интервью после матча. Это просто невероятно. Я на особенном корте против особенного теннисиста выиграл в трех сетах. Это мечта, которая сбылась. Это особенный день для меня.

При таком количестве зрителей я переигрываю Роджера Федерера в трех сетах — это невероятно. Я супер горд и очень рад. Это для меня супер особенное событие».

В полуфинале поляк сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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Евгений Петров все материалы автора

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