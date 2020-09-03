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«Хотела бы я сама ответить себе, как это произошло». Грачева — о выходе в третий круг US Open

15:40
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Российская теннисистка Варвара Грачева после победы над Кристиной Младенович (1:6, 7:6 (7:2), 6:0) во втором круге US Open прокомментировала свой успех.

«Хотела бы я сама узнать, как это произошло. Наверное, с опытом я начинаю играть все лучше, получается хорошо выходить к сетке и выигрывать очки на чужой подаче. Так получалось, что несколько раз это это сработало», — цитирует Грачеву Eurosport.

Следующей соперницей 20-летней россиянки станет хорватка Петра Мартич.

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