Хорватка Донна Векич вышла в 1/8 финала Australian Open
Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас (6:2, 6:2) в третьем круге одиночного разряда Australian Open. Встреча длилась — 1 час 4 минуты.
В 1/8 турнира Векич сыграет с победителем пары Линда Фрухвиртова (Чехия) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Донна Векич (Хорватия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2, 6:2
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