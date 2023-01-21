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Сегодня, 06:03

Хорватка Донна Векич вышла в 1/8 финала Australian Open

Виктория Кравченко
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Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас (6:2, 6:2) в третьем круге одиночного разряда Australian Open. Встреча длилась — 1 час 4 минуты.

В 1/8 турнира Векич сыграет с победителем пары Линда Фрухвиртова (Чехия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Донна Векич (Хорватия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2, 6:2

Australian Open
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