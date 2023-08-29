Руне — о вылете с US Open: «Я недоволен не только результатом, но и своим теннисом»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение в первом круге US Open-2023. 4-я ракетка мира играл на корте №5 и уступил испанцу Роберто Карбаллесу-Баэне.

«Сегодня разочаровывающий день. У меня была не самая лучшая подготовка. Я недоволен не только результатом, но и своим теннисом. Есть только один путь, и он заключается в том, чтобы работать. Тяжело было играть на Корте №5? Не тяжело, но там все по-другому. Ты ближе к людям. Атмосфера приятная. Проблема не в корте. Я просто не ожидал, что буду на нем играть», — сказал Руне на пресс-конференции.

Также 20-летний игрок отметил, что не будет винить корт в своем поражении.

«По-моему, нормально, что чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь, тебе дают лучшие условия. В ATP так для всех игроков делают — но для меня здесь не сделали. Конечно, это неприятно, но я не буду винить корт в поражении. Соперник сыграл очень качественно. Нужно отдать ему должное», — сказал Руне.

63-я ракетка мира Карбальес Баэна в следующем круге встретится с Асланом Карацевым (Россия).