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Сегодня, 00:16

Рууд обыграл Руне и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Каспер Рууд.
Фото Reuters

Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне.

Матч продолжался 2 часа 47 минут.

Следующим соперником Рууда будет немец Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Roland Garros
Каспер Рууд
Хольгер Руне
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