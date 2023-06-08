Рууд обыграл Руне и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». В четырех сетах он переиграл датчанина Хольгера Руне.
Матч продолжался 2 часа 47 минут.
Следующим соперником Рууда будет немец Александр Зверев.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3
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