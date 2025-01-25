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Сегодня, 18:54

Хелиоваара и Паттен выиграли Australian Open-2025 в парном разряде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финский теннисист Арри Хелиоваара и британец Генри Паттен стали победителями Australian Open-2025 в парном разряде.

В финале турнира они обыграли итальянскую пару Симоне Болелли/Андреа Вавассори — 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.

35-летний Хелиоваара и 28-летний Паттен выиграли второй совместный турнир «Большого шлема», ранее они побеждали на Уимблдоне-2024. У финского теннисиста также есть победа на US Open-2023 в смешанном парном разряде.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59?900?000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 6) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 3) — 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3

Australian Open
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