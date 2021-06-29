Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Харрис сыграет с Рублевым во втором раунде Уимблдона

20:08
Теги:

Южноафриканский теннисист Ллойд Харрис обыграл литовца Рикардаса Беранкиса (6:3, 6:4, 7:6 (8:6)) в матче первого раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Во втором раунде соперником Харриса станет россиянин Андрей Рублев.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ллойд Харрис (ЮАР) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Почему выход Швейцарии в четвертьфинал Евро — это катастрофа. У этой сборной нет национального духа
Англия — Германия: прогноз Николая Писарева на матч Евро-2020
Украина — Швеция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
vs
0
Офсайд