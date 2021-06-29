Харрис сыграет с Рублевым во втором раунде Уимблдона
20:08
Южноафриканский теннисист Ллойд Харрис обыграл литовца Рикардаса Беранкиса (6:3, 6:4, 7:6 (8:6)) в матче первого раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Во втором раунде соперником Харриса станет россиянин Андрей Рублев.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ллойд Харрис (ЮАР) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)
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