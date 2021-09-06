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Харрис обыграл Опелку в четвертом раунде US Open

6 сентября 2021, 23:13
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Южноафриканский теннисист Ллойд Харрис победил американца Райлли Опелку (6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3) в матче четвертого раунда US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 35 минут. В 1/4 финала Харрис сыграет с немцем Александром Зверевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ллойд Харрис (ЮАР) — Райлли Опелка (США, 22) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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