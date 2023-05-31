Ханфманн вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Янник Ханфманн вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В пяти сетах он взял верх на бразильцем Тиагу Монтейру — 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (2:7), 6:4.

Следующим соперником немца будет аргентинец Франсиско Черундоло.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Ханфманн (Германия, LL) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (2:7), 6:4