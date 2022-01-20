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Сегодня, 15:44

Халеп вышла в третий круг Australian Open, проиграв сопернице лишь два гейма

Иван Торопцев
Корреспондент

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Халеп обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю в двух сетах — 6:2, 6:0.

В третьем круге румынка встретится с Данкой Ковинич из Черногории, которая ранее победила британку Эмму Радукану.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 14) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:2, 6:0

Теннис
Australian Open
Симона Халеп
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