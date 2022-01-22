Халеп вышла в четвертый круг Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла Данку Ковинчич из Черногории — 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Халеп будет француженка Ализе Корне, которая переиграла словенку Тамару Зиданшек.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:2, 6:1

Ализе Корне (Франция) — Тамара Зиданшек (Словения) - 4:6, 6:4, 6:2