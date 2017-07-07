18:12 7 июля | ТЕННИС — "Большой шлем"

Халеп вышла в 1/8 финала Уимблдона

2

Румынка Симона Халеп переиграла китаянку Пэн Шуай в матче третьего круга Уимблдона. В другой встрече хорватка Ана Конюх выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Халеп (Румыния, 2) - Пэн Шуай (Китай) - 6:4, 7:6 (9:7)

Конюх (Хорватия, 27) - Цибулкова (Словакия, 8) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zlon

в 1/8 она вышла..опечатка

20:12 7 июля

Slim Taller

А почему это она вышла в четвертьфинал если только третий круг сейчас идёт?! 1-64,1-32,1-16.

19:14 7 июля