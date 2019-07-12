Халеп считает, что у нее есть шанс против Серены Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая вышла в финал Уимблдона, назвала это событие особенным моментом. В финальном матче турнира экс-первая ракетка мира сыграет с американкой Сереной Уильямс.

– Это особенный момент, выйти в финал "Уимблдона" – потрясающе, конечно, мне нужно насладиться этим достижением, – приводит пресс-служба WTA слова Халеп. – Я много играла с Сереной, многие наши матчи были очень упорными, и я поняла, что у меня есть шанс. Теперь я верю, что у меня есть шанс на победу. Конечно, я очень уважаю ее достижения и ее игру, но сейчас я увереннее подхожу к матчам против нее. Посмотрим, что случится. Это большой вызов для меня.

Думаю, будет здорово сыграть с Сереной в финале "Большого шлема". Если удастся победить – будет еще приятнее. Если проиграешь, нужно ждать следующий. Я в хорошем положении, все давление только положительное. Я жду от себя того, что в субботу смогу показать хорошую игрую