Халеп прокомментировала победу над Свентек

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями после победы над полячкой Игой Свентек (3:6, 6:1, 6:4) в четвертом раунде Australian Open.

«Я получила удовольствие от этой победы, — сказала Халеп в эфире канала Eurosport 1. — Сегодня я получше играла, чем в нашем прошлом матче. Счастлива, что выиграла. Подача? Весь турнир я подаю хорошо. Чувствую, что смогла прибавить в этом. Это помогает мне варьировать подачу.

Я заставила ее (Свентек — Прим. «СЭ») ошибаться. Чувствую себя хорошо, не могу жаловаться. В межсезонье я хорошо поработала. Понятно, немного подустала, но сейчас я расслаблена и сфокусирована. Жду следующего матча".

В 1/4 финала соперницей Халеп станет американка Серена Уильямс.